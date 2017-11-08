В Сумах будут судить четырех «хулиганов», резавших колеса сумским маршруткам На скамье подсудимых оказалось четверо мужчин, которые в прошлом году повредили микроавтобусы перевозчиков.

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые в прошлом году повредили микроавтобусы перевозчиков. Обвиняемые в возрасте от 19 до 41, трое – жители г. Сумы, один из г. Канев Черкасской области. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц) УК Украины.

Напомним, что около 3 часов утра 3 октября 2018 года группа молодых порезала колеса и разбила стекло в транспортных средствах, которые курсируют по маршруту Сумы - Киев и были припаркованы на ул. Набережная р. Стрелки. Всего были порезаны шины 17 автомобилей и повреждено одно заднее стекло. По результатам следствия было установлено четыре человека, которые причастны к непосредственному повреждения микроавтобусов.

Справка: подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним: изначально задержанных было три десятка, но остальных отпустили, просто опросив. Сумские перевозчики связывали это нападение с рейдерским захватом, но следствие посчитало иначе…