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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:521

На Сумщине на взятке в 160 тысяч поймали представителей Академии аграрных наук

Сегодня, 28 марта, в поселке Сад Сумского района правоохранители задержали двух сотрудников Академии аграрных наук НАН Украины.

Их разоблачили на взятке на общую сумму в 160 000 гривен. Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сказала, что пока прокуратура никакие комментарии по этому поводу не дает. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, проводятся обыски, пишет sumy.today.

Известно, что на месте происшествия работали сотрудники Сумской местной прокуратуры, к территориальной юрисдикции которой входит Сумской район, и также там были замечены работники Управления защиты экономики Департамента Нацполиции Украины.

Право Академия аграрных наук Взятка
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