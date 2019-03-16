На Сумщине на взятке в 160 тысяч поймали представителей Академии аграрных наук Сегодня, 28 марта, в поселке Сад Сумского района правоохранители задержали двух сотрудников Академии аграрных наук НАН Украины.

Их разоблачили на взятке на общую сумму в 160 000 гривен. Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сказала, что пока прокуратура никакие комментарии по этому поводу не дает. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, проводятся обыски, пишет sumy.today.

Известно, что на месте происшествия работали сотрудники Сумской местной прокуратуры, к территориальной юрисдикции которой входит Сумской район, и также там были замечены работники Управления защиты экономики Департамента Нацполиции Украины.