На Сумщине на взятке в 160 тысяч поймали представителей Академии аграрных наук

Их разоблачили на взятке на общую сумму в 160 000 гривен. Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сказала, что пока прокуратура никакие комментарии по этому поводу не дает. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, проводятся обыски, пишет sumy.today.
Известно, что на месте происшествия работали сотрудники Сумской местной прокуратуры, к территориальной юрисдикции которой входит Сумской район, и также там были замечены работники Управления защиты экономики Департамента Нацполиции Украины.
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