Роменские футзалисты завершили сезон поражением

Игра 18-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге началась с гола роменчан – на второй минуте забил Сергей Бабынин. Затем пять забили хозяева, и только на 33-й минуте снова гости – Дмитрий Бараник. Хозяева добавили еще два, а в последние три минуты еще три забил Сергей Бабынин, доведя счет до 5:7.
Атлетик (Бровары) 7:5 Рятувальник (Ромны)
Голы: Максим Ивонко (8, 29), Сергей Макаренко (12), Сергей Лапа (28), Иван Мельничук (32), Сергей Степаненко (35), Александр Красников (37) - Сергей Бабынин (2, 38, 38, 39), Дмитрий Бараник (33)
После этой игры у «Рятувальника» осталось 26 очков и пятое место. В регулярном чемпионате осталось провести всего одну игру между одесским «Эпицентром К Таирова» и сумским «FoodCentre-СумДУ».
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