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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:24318

В Сумах заподозрили корь у шестерых медиков из роддома, где умерла роженица (видео)

Заведение уже закрыли на карантин, однако количество инфицированных может возрасти.

С подозрением на корь госпитализированы шесть медработников роддома в Сумах, где от этой болезни недавно умерла роженица. Медики говорят о вспышке, потому что больных корью, контактировавших с роженицей, становится все больше, говорится в сюжете ТСН.

"Две медсестры контактные, которые работают в приемном отделении. И все остальные – это акушерки и медперсонал, которые обслуживали", - рассказала заведующая инфекционным отделением сумской больницы №4 Светлана Грищенко. Признаки кори у женщин появились через две недели после контакта с больной, которую в роддом привезли из Бурынской райбольницы. Там за 24-летней беременной наблюдали медики, потому что в семье женщины трое в то время переболели корью, но принимать роды в районе не решились.

Это та же больница, где от этой болезни недавно умерла роженица. Медики говорят о вспышке - больных корью, контактировавших с роженицей, становится все больше. Что делают, чтобы остановить инфекцию - в сюжете.

Несмотря на то, что женщина рожала и находилась с грудным ребенком в отдельном боксе, уберечься от инфекции не удалось. После смерти роженицы родильные отделения и в Сумах, и в Бурыне закрыли. "Из-за того, что подозрение на заболевание у сотрудника. Есть катаральные явления", - говорит главный врач Бурынской ЦРБ Зоя Сидорук. У сумских медиков корь также еще не подтверждена, анализы сделают только через несколько дней. "Со слов, все привиты в детстве, но справку еще не предъявили мне. Недавно два мужчины прошли прививки, но уже когда сложилась эта опасная ситуация", - говорит Грищенко.

По данным ТСН, признаки болезни появились и у младенца, чья мать умерла, однако в больнице об этом говорить не желают. "Не имею полномочий обсуждать состояние этого пациента. Не имею разрешения ни от родителей, ни от опекунов", - пояснил главный врач Сумской областной детской клинической больницы Игорь Змисля.

Медики говорят, что из-за умершей роженицы в области вспышка: в Путивльском колледже корью заболела студентка, которая лежала с этой же беременной в больнице, также с подозрением на корь госпитализировали двух ее соседей. Поднялась температура и у одной из женщин, которая рожала в одно время с умершей роженицей. Из-за вспышки кори срочно собрали ведущих медиков, педиатров и инфекционистов области, которые советуются, как предотвратить дальнейшее распространение болезни. Сейчас всех сумских медиков обязали пройти вакцинацию, а тех, кто имеет противопоказания, переведут в отделения, где не контактируют с больными корью.

Как сообщалось, в середине марта в роддом в Сумах привезли больную корью беременную женщину. Об инфекции медиков предупредили, поэтому роженицу даже не оформляли в приемном отделении, а сразу поместили в изолированную палату. 24-летняя женщина родила здорового малыша, но сама через несколько дней скончалась.

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