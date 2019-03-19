Сумские футзалисты сыграют со львовскими

«Lex VSK-СумБуд» (Сумы) будет принимать «Галицьку Здобу» (Львов). Начало игры в 14:00.
Напомним, что на выезде сумчане уступили сопернику со счётом 3:8.
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