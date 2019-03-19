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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00148

Сумские футзалисты сыграют со львовскими

В субботу, 30 марта, в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета имени А.С.Макаренко состоится ответный четвертьфинальный матч Второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

«Lex VSK-СумБуд» (Сумы) будет принимать «Галицьку Здобу» (Львов). Начало игры в 14:00.

Напомним, что на выезде сумчане уступили сопернику со счётом 3:8.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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