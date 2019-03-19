На Сумщине на взятке поймали директора госпредприятия Разоблачен директор государственного предприятия на взятке в 160 000 гривен.

Сумской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области и следственным Сумского отдела полиции в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины задокументирована преступная деятельность руководителя и специалиста госпредприятия, которое осуществляет исследовательскую, хозяйственную и коммерческую деятельность.

В частности, указанные лица требовали неправомерную выгоду от представителя фермерского хозяйства за предоставление преимуществ и закупку по заниженной стоимости сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на земельных участках структурного подразделения Национальной академии аграрных наук Украины. Чтобы избежать разоблачения, к коррупционной схеме сотрудники госпредприятия привлекли посредника.

В четверг, 28 марта, задокументирован факт получения главным специалистом через посредника 156000 гривен. Накануне аналогичным способом указанные лица уже получили аванс в размере 4 тысяч гривен.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об установлении степени вины каждого из указанных фигурантов, а также сообщении им о подозрении.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.