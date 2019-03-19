Сумские «педагоги» вылетели из чемпионата Украины 28 марта во Львове прошла ответная игра 1/4 финала чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

Местная «Львовская политехника» принимала «СДПУ». Подопечные Игоря Кравченко и Владимира Гладова потерпели досаднейшее поражение со счётом 1:4. Дома они победили 3:1, поєтому дальше идут львовяне.

К сожалению, впервые за долгое время финальный этап студенческого чемпионата Украины пройдет без участия сумских команд.

Компанию «Львовской Политехнике» в решающем мини-турнире составит харьковский «ХНУ», а также столичные «НУХТ» и «НПУ им.Драгоманова». Проведение «Финала четырёх» запланировано на 2-4 апреля.