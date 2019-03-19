Сумские «педагоги» вылетели из чемпионата Украины

Местная «Львовская политехника» принимала «СДПУ». Подопечные Игоря Кравченко и Владимира Гладова потерпели досаднейшее поражение со счётом 1:4. Дома они победили 3:1, поєтому дальше идут львовяне.
К сожалению, впервые за долгое время финальный этап студенческого чемпионата Украины пройдет без участия сумских команд.
Компанию «Львовской Политехнике» в решающем мини-турнире составит харьковский «ХНУ», а также столичные «НУХТ» и «НПУ им.Драгоманова». Проведение «Финала четырёх» запланировано на 2-4 апреля.
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