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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47253

Сумские «педагоги» вылетели из чемпионата Украины

28 марта во Львове прошла ответная игра 1/4 финала чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

Местная «Львовская политехника» принимала «СДПУ». Подопечные Игоря Кравченко и Владимира Гладова потерпели досаднейшее поражение со счётом 1:4. Дома они победили 3:1, поєтому дальше идут львовяне.

К сожалению, впервые за долгое время финальный этап студенческого чемпионата Украины пройдет без участия сумских команд.

Компанию «Львовской Политехнике» в решающем мини-турнире составит харьковский «ХНУ», а также столичные «НУХТ» и «НПУ им.Драгоманова». Проведение «Финала четырёх» запланировано на 2-4 апреля.

Спорт СДПУ Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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