Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55209

На Сумщине пограничный пес унюхал наркотики

Молдаванин следовал через границу с наркотическим веществом.

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

При оформлении рейсового автобуса, на котором в качестве пассажира следовал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд с помощью служебной собаки в нагрудном кармане верхней одежды мужчины обнаружили полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Сейчас выявленное вещество, общий вес которой составил около 5 граммов, изъято для проведения экспертизы. 21-летнего иностранца передано работникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий и принятия соответствующего правового решения.

Право Наркотики Пограничники

По тематике

Россиянин пытался вывезти с Украины Псалтырь ХIХ века
Сегодня 11:30

Россиянин пытался вывезти с Украины Псалтырь ХIХ века

В пункте пропуска «Юнаковка» в автомобиле россиянина сумские пограничники обнаружили старинную книгу....

На Сумщине пограничники обнаружили патроны к травматическому оружию
Вчера 16:28

На Сумщине пограничники обнаружили патроны к травматическому оружию

Пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в двух случаях пресекли попытку незаконного перемещения через границу патронов к травматическому...

Сотрудник Сумской колонии «подрабатывал» наркокурьером
Вчера 13:51

Сотрудник Сумской колонии «подрабатывал» наркокурьером

В Сумской исправительной колонии (№116) задержали сотрудника, который пытался передать осужденному наркотики....

В Шостке наркоман пытался подкупить полицейских
25.03.2019 10:32

В Шостке наркоман пытался подкупить полицейских

Мужчина пытался откупиться от ответственности за хранение наркотиков....

22.03.2019 16:27

Сумские копы нашли у вора наркотики (видео)

Патрульные задержали мужчину, который причастен к похищению мобильного телефона, а также обнаружили у него, вероятно, наркотическое вещество....

Новости

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03
Как оказалось: в сумских школах и детсадах проводят кварцевание
Сегодня 13:29
В Сумах пьяный автомастер сел за руль машины клиента (видео)
Сегодня 13:27
СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути пильними
Сегодня 13:06
Нужно ли проводить аудит «Электроавтотранса» будет решать сумской исполком
Сегодня 12:50
В Сумском областном перинатальном центре продлили карантин
Сегодня 12:30
На Сумщине посчитали посевные площади - 2019
Сегодня 12:12
Работникам шосткинской «Звезды» выплатят часть задолженности по зарплате
Сегодня 12:05
В Косовщине на пожаре погибла женщина (видео)
Сегодня 11:49
Россиянин пытался вывезти с Украины Псалтырь ХIХ века
Сегодня 11:30
В Сумах городские власти не хотят признавать котов часть экосистемы города
Сегодня 11:22
Сумчане поедут в Канзас на глобальный финал креативной олимпиады
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.