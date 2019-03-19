На Сумщине пограничный пес унюхал наркотики Молдаванин следовал через границу с наркотическим веществом.

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

При оформлении рейсового автобуса, на котором в качестве пассажира следовал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд с помощью служебной собаки в нагрудном кармане верхней одежды мужчины обнаружили полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Сейчас выявленное вещество, общий вес которой составил около 5 граммов, изъято для проведения экспертизы. 21-летнего иностранца передано работникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий и принятия соответствующего правового решения.