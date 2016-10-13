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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10176

Сумчане поедут в Канзас на глобальный финал креативной олимпиады

Команда «О.К.О.» областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью одержала победу в I Всеукраинской олимпиаде креативности и получила право представлять Украину на Глобальном Финале креативной олимпиады, который состоится 22-25 мая в Канзас-Сити (США).

Международная образовательная программа «Destination Imagination» - крупнейшая по креативности в мире, была основана в Соединенных Штатах Америки. В 2017 году к ней присоединилась и Украина. Национальный центр «Малая академия наук Украины» стал лицензионным аффилированным представителем DI и начал поэтапную подготовку к проведению олимпиады страны-участницы мирового соревнования по креативности. Всеукраинский отбор помогали осуществлять эксперты Фонда поддержки и развития креативности и представители образовательной программы «Destination Imagination» в Польше, чтобы первая украинская олимпиада креативности состоялась по всем правилам программы DI.

Среди 30 команд из всех регионов Украины 22-24 марта в Киеве Сумщину представляли три команды: «О.К.О.» Областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью, «Boomerang» Ахтырского городского центра внешкольного образования - Малая академия наук учащейся молодежи и «Happy friends» Конотопской общеобразовательной школы I-III ступеней № 10.

По итогам трех дней соревнований Сумская область заняла первое и второе места. Второе место у команды «Boomerang». Победу одержала команда «О.К.О.», она представила общественный направление, воссоздав в спектакле насущную проблему - фрагмент из жизни детей с ограниченными возможностями.

Под руководством тренеров-педагогов исследовательско-экспериментального отдела Оксаны Герасименко и Аллы Черномаз в составе команды работали Иван Бондарев, Егор Кубах, Алиса Лукьянова, Ирина Снагощенко, ученики Сумской специализированной школы I-III ступеней № 10 имени А. Бутко.

Общество Destination Imagination Креативность Сумской областной центр внешкольного образования и работы с талантливой молодежью

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