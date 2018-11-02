На Сумщине посчитали посевные площади - 2019

Об этом сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время всеукраинской видеоконференции по вопросам комплекса весенне-полевых работ и программ государственной поддержки АПК в 2019 году.
По его словам, по предварительным данным областного Департамента агропромышленного развития, прогнозируемая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2019 составит 1150 тыс. гектаров.
В текущем году планируется посеять: яровых зерновых культур на площади - 448,6 тыс. га, в том числе кукурузы на зерно - 365,6 тыс. га, подсолнечника - 217,3 тыс. га.
На уровне прошлого года остается посевы сои - 132,2 тыс. га, картофеля и овощей -71,2 тыс. га.
Как отметил Дмитрий Живицкий, погодно-климатические условия значительно не повлияли на общее состояние посевов озимых культур в Сумской области.
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