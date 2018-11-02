На Сумщине посчитали посевные площади - 2019 На Сумщине площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года составит 1150 тыс. гектаров.

Об этом сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время всеукраинской видеоконференции по вопросам комплекса весенне-полевых работ и программ государственной поддержки АПК в 2019 году.

По его словам, по предварительным данным областного Департамента агропромышленного развития, прогнозируемая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2019 составит 1150 тыс. гектаров.

В текущем году планируется посеять: яровых зерновых культур на площади - 448,6 тыс. га, в том числе кукурузы на зерно - 365,6 тыс. га, подсолнечника - 217,3 тыс. га.

На уровне прошлого года остается посевы сои - 132,2 тыс. га, картофеля и овощей -71,2 тыс. га.

Как отметил Дмитрий Живицкий, погодно-климатические условия значительно не повлияли на общее состояние посевов озимых культур в Сумской области.