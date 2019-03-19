В Сумах городские власти не хотят признавать котов часть экосистемы города Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Признать котов частью экосистемы города Сумы», которая за несколько дней набрала 371 голос (при необходимых 250).

«Сегодня в Украине ведется невидимая для человеческого глаза война. Война против братьев наших меньших. Будь то дикие животные, которым не сладко даже в их естественной среде из-за постоянных охоты, травли и издевательств над ними в цирках, притравочных станциях, контактных зоопарках и гостинично-ресторанном бизнесе, но больше всего страдают бездомные животные в городах и селах. Они не виноваты в том, что появились на свет, не виноваты в безответственности нас, людей, которые сотнями избавляются от своих домашних любимцев, тем самым последние пополняют ряды бездомных. Такие коты и собаки вызывают раздражение жителей, их травят и калечат. Сумы не являются исключением печальной статистики по Украине. В современном мире, где животных травят медицинскими препаратами, после чего несчастные умирают мучительной смертью, их намеренно переезжают автомобилями, замуровывают живьем в подвалах, выбрасывают в пакетах на свалки, для здорового социума должно быть недопустимым такое поведение! Проще всего поймать котов, которые находятся постоянно в тесном контакте с человеком, они все еще верят в добро и с радостью подходят в надежде, что их накормят или приголубят. Но сегодня слишком много стало психически больных людей, которые хотят самоутвердиться за счет издевательства над слабыми.

Принимая за образец опыт Львова, Киева, Полтавы, Харькова и многих других городов Украины, где котов уже признали частью экосистемы города, необходимо и нам встать на защиту кошек, обеспечив им свободу проживания в нашем городе. Потому что город на 100% является экосистемой, то есть системой, в которой сочетаются живые организмы. Признание котов частью экосистемы нужно, прежде всего, людям! Коты в городах жили и будут жить, вопрос только в нашем к ним отношении. Если мы удалим из огромной экосистемы этот вид животных, будет популяционный взрыв среди грызунов, изменение поведения уличных собак. В холодное время года уличные коты греются в подвалах и на чердаках, но, как показывает настоящее, именно поэтому они и погибают, потому что люди нередко замуровывают животных живьем внутри. Чтобы уличные коты были в безопасности, а также могли спокойно пережить холода, во многих городах Украины предлагают объявить их частью экосистемы города и, как следствие, предоставить им соответствующую защиту.

Вместе с тем, нужно уделить внимание гуманному регулированию численности кошек - их стерилизации. Также помним о необходимой вакцинацию!

С целью реализации данной петиции просим решением Сумского городского совета признать котов частью экосистемы города Сумы. Внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты (решения, распоряжения СГС), которые будут регулировать вопрос признания котов частью экосистемы города, и будут помогать в решении проблем, которые могут появляться при сосуществовании людей и кошек», - писала автор петиции Крюкова Юлия Викторовна.

Ответ на электронную петицию:

«Решением Сумского городского совета от 19 августа 2015 года №4734-МР в нашем городе были утверждены Правила содержания животных в г. Сумы, согласно которым коты в равной степени признаны домашними животными, так и животными, которые требуют соответствующего содержания, защиты и обращения.

Если Вы считаете, что действия этих Правил относительно котов недостаточно, то Вам нужно обратиться в каб. №299 департамента инфраструктуры города Сумского городского совета по ул. Горького, 21 (тел. 700-597) для обработки предложений по возможному внесению поправок и изменений в указанный выше регуляторный документ».