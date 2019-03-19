Нужно ли проводить аудит «Электроавтотранса» будет решать сумской исполком

«Немедленно провести полный независимый экономический и финансовый аудит КП СГС «Электроавтотранс» за 2018 год для оценки финансового и экономического положения предприятия. На основе аудита и показателей перевозок 2018 года, провести независимые расчеты экономически обоснованного тарифа на перевозки по каждому виду транспорта: электрический и автотранспорт. Для оценки экономической целесообразности и эффективности использования провести расчеты стоимости перевозок на 2019 год по техническим видам транспорта: средние газобусы, средние дизельные автобусы, большие дизельные автобусы, троллейбусы. Все расчеты обнародовать и сделать доступными для анализа общественностью и независимыми специалистами», - писал автор петиции Дворниченко Владимир Николаевич.
Ответ на электронную петицию:
«С целью всестороннего рассмотрения электронной петиции отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг СГС подготовлен проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета. О времени и месте рассмотрения проекта решения Вам будет сообщено дополнительно».
Напомним: за три с половиной года, которые возглавляет предприятие Виталий Однорог стоимость проезда в троллейбусах возросла с 1 до 4 грн.
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