В Косовщине на пожаре погибла женщина (видео) В Сумском районе во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 70-летней женщины.

28 марта в 11:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Центральная в с. Косовщина Сумского района. О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли дома. Люди вызвали спасателей и, не теряя времени, побежали к горящему дому, поскольку знали, что в ней находится бабушка, однако из-за сильного задымления не смогли попасть внутрь. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, спасатели сразу приступили к тушению. Параллельно используя аппараты для защиты органов дыхания, в горящем доме проводилась разведка. В одной из комнат на кровати было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

В 11:55 возгорание локализовали, а в 13:02 - потратив на тушение почти 7 тонн, полностью ликвидировали.

Всего на месте происшествия работало 13 человек личного состава и 3 единицы специальной техники. Причины возгорания устанавливаются, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.