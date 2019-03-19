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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29241

Как оказалось: в сумских школах и детсадах проводят кварцевание

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Безопасное обучения в детских садах и школах».

«Уже давно назрел вопрос, почему в детских учебных заведениях на местном и законодательном уровне не обязали установить закрытые бактерицидные лампы, работающей в присутствии людей?!

Это мероприятие значительно снизило бы количество заболеваний в садах, школах и пр.

Прошу поддержать, потому что нынешняя ситуация с корью в Украине ужасает, а еще каждый год как идут похолодание - появляются различные эпидемии гриппа», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция «Безопасного обучения в детских садах и школах» была внимательно обработана управлением образования и науки Сумского городского совета.

Сообщаем, что учебные заведения коммунальной формы собственности г. Сумы функционируют в соответствии с требованиями Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 24.03.2016 года №234, Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 14.08.2001 года № 63.

Пунктом 18 Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений предусмотрено, что дезинфекция помещений бактерицидными лампами проводится при отсутствии людей в соответствии с инструкцией. Кварцевание проводится во время дневной прогулки детей, чтобы успеть проветрить помещение, поскольку озон в большом количестве ядовит. Работа прибора не должна превышать 30 минут.

В соответствии с пунктом 5 Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса чистота воздуха обеспечивается регулярным влажной уборкой помещений с использованием дезинфицирующих и моющих средств, использованием всех видов проветривания (сквозного, углового, одностороннего).

Также в учебных заведениях кварцевание помещений проводят для профилактики вирусных заболеваний в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, когда повышается уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Учитывая, что период иммунодепрессии наступает после трех-пяти процедур УФ-облучения, они предоставляются дозировано.

На сегодня все учреждения дошкольного и общего среднего образования города Сумы обеспечены кварцевыми и бактерицидными лампами».

Общество Детсады Кварцевание Петиция Школы

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