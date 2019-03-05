Работникам шосткинской «Звезды» выплатят часть задолженности по зарплате Достигнута договоренность о частичном погашении долга по зарплате работникам «Звезды».

Глава облгосадминистрации Николай Клочко, мэр Николай Нога, представители администрации и трудового коллектива казенного завода «Звезда» встретились с руководством Государственного концерна «Укроборонпром». Обсуждался вопрос выплаты задолженности по заработной плате работникам предприятия. «Досягнуто домовленості про виділення підприємству фінансових ресурсів для часткового вирішення даного питання», – сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр Николай Нога. Как стало известно, выделенных средств хватит на выплату заводчанам месячной зарплаты. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 22 млн. грн, пишет Шостка.info.