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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05145

Работникам шосткинской «Звезды» выплатят часть задолженности по зарплате

Достигнута договоренность о частичном погашении долга по зарплате работникам «Звезды».

Глава облгосадминистрации Николай Клочко, мэр Николай Нога, представители администрации и трудового коллектива казенного завода «Звезда» встретились с руководством Государственного концерна «Укроборонпром». Обсуждался вопрос выплаты задолженности по заработной плате работникам предприятия. «Досягнуто домовленості про виділення підприємству фінансових ресурсів для часткового вирішення даного питання», – сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр Николай Нога. Как стало известно, выделенных средств хватит на выплату заводчанам месячной зарплаты. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 22 млн. грн, пишет Шостка.info.

Экономика Задолженность по зарплате Звезда Николай Клочко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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