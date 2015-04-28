На Сумщине селянин жег траву, но загорелся сам 28 марта в Сумскую областную клиническую больницу госпитализирован 58-летний житель Краснопольского района.

Врачи диагностировали у него термические ожоги 40% тела: у него обожжены ноги, задняя нижняя часть туловища, - ожоги 2-й степени. Как выяснилось, ожоги он получил по собственной неосторожности во время сжигания сухой травы на собственном приусадебном участке, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.