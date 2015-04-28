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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15190

На Сумщине селянин жег траву, но загорелся сам

28 марта в Сумскую областную клиническую больницу госпитализирован 58-летний житель Краснопольского района.

Врачи диагностировали у него термические ожоги 40% тела: у него обожжены ноги, задняя нижняя часть туловища, - ожоги 2-й степени. Как выяснилось, ожоги он получил по собственной неосторожности во время сжигания сухой травы на собственном приусадебном участке, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

Право Ожоги Сжигание травы

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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