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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55169

В Кролевце заработала новая цифровая рентген-система

28 марта на базе Кролевецкой ЦРБ открыли рентген-кабинет, в котором установлен современный, цифровой рентген аппарат, приобретенный благодаря софинансированию средств областного и районного бюджетов.

На открытии кабинета присутствовали местные и обалстные чиновники.

По словам депутата облсовета Владимира Гороха, новый аппарат позволит быстро и максимально точно диагностировать заболевания, определять их локализацию и оценивать динамику процесса лечения. С помощью нового современного оборудования, в десятки раз уменьшается лучевая нагрузка, все результаты обследования появляются на мониторе компьютера за несколько секунд. Преимущества использования такого рентген-оборудования - это скорость получения изображения, возможность цифровой обработки и детализации мелких анатомических структур, а также возможность выполнения компьютерной радиографии. Диагностическую информацию можно пересылать на компьютер врача, и она будет храниться в базе данных, а архивные исследования можно использовать для сравнения состояния пациента в динамике. Пациент будет получать пленку, которую не нужно проявлять. Это способствует экологической безопасности технологического процесса, ведь нет необходимости использовать химические реактивы, как в пленочной рентгенографии.

Также вскоре в Кролевецкой ЦРБ появится новый, стационарный, цифровой УЗИ-аппарат, ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн.

Общество Кролевец Рентген-аппарат

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