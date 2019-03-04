В Кролевце заработала новая цифровая рентген-система

На открытии кабинета присутствовали местные и обалстные чиновники.
По словам депутата облсовета Владимира Гороха, новый аппарат позволит быстро и максимально точно диагностировать заболевания, определять их локализацию и оценивать динамику процесса лечения. С помощью нового современного оборудования, в десятки раз уменьшается лучевая нагрузка, все результаты обследования появляются на мониторе компьютера за несколько секунд. Преимущества использования такого рентген-оборудования - это скорость получения изображения, возможность цифровой обработки и детализации мелких анатомических структур, а также возможность выполнения компьютерной радиографии. Диагностическую информацию можно пересылать на компьютер врача, и она будет храниться в базе данных, а архивные исследования можно использовать для сравнения состояния пациента в динамике. Пациент будет получать пленку, которую не нужно проявлять. Это способствует экологической безопасности технологического процесса, ведь нет необходимости использовать химические реактивы, как в пленочной рентгенографии.
Также вскоре в Кролевецкой ЦРБ появится новый, стационарный, цифровой УЗИ-аппарат, ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн.
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