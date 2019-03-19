В Сумском областном перинатальном центре продлили карантин До 15 апреля продлили карантин в областном перинатальном центре.

Об этом сообщил на брифинге начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, пишет UA:СУМИ.

По его словам, урологическое и хирургическое отделения продолжают работать в обычном режиме.

Ввели ограничительные меры в роддоме 20 марта - после смерти там роженица, больной корью.

Функции областного перинатальног центра пока выполняет Сумской городской родильный дом №1.

Напомним: шесть медицинских работников перинатального центра госпитализированы с подозрением на корь.