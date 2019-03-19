В Сумском областном перинатальном центре продлили карантин

Об этом сообщил на брифинге начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, пишет UA:СУМИ.
По его словам, урологическое и хирургическое отделения продолжают работать в обычном режиме.
Ввели ограничительные меры в роддоме 20 марта - после смерти там роженица, больной корью.
Функции областного перинатальног центра пока выполняет Сумской городской родильный дом №1.
Напомним: шесть медицинских работников перинатального центра госпитализированы с подозрением на корь.
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