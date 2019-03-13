СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути пильними Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути уважними та обережними.

Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності з боку ворожих спецслужб просимо громадян інформувати правоохоронців у випадках наявності інформації:

- про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, а також суб’єктів виборчого процесу;

- про факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, окружні чи дільничні виборчі комісії;

- про злочини проти виборчих прав і свобод громадянина, передбачені статтями 157-160 Кримінального кодексу України.

У разі надходження такої інформації просимо громадян звертатися за телефоном «гарячої лінії» Управління СБУ в Сумській області (0542) 610-069, або скористатися електронною скринькою usbu_sum@ssu.gov.ua.

Уся отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується.