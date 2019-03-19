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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27260

В Сумах пьяный автомастер сел за руль машины клиента (видео)

К патрульным обратился неравнодушен сумчанин и сообщил, что водитель автомобиля Chevrolet Cruze предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Во время патрулирования указанный автомобиль инспекторы обнаружили и остановили на улице Рубежной. Общаясь с 37-летним водителем, стражи порядка действительно обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, а сам человек едва держался на ногах.

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился. 2,56 промилле алкоголя в крови - именно такой результат зафиксировал алкотестер, что почти в 13 раз больше допустимой нормы. К тому же, гражданин не имел никаких документов на право управления автомобилем.

Он объяснил, что только что покрасил автомобиль клиента, поэтому, перед тем, как отдавать транспортное средство, решил его помыть. Вовремя среагировали сознательные граждане, которые, увидев состояние мужчины, позвонили в патрульную полицию.

На водителя легковушки инспекторы составили административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, а также отстранили его от управления.

Право Пьяный за рулем

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