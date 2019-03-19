Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55182

На Сумщине на избирательном участке повредили сейф

Полиция выясняет обстоятельства повреждения сейфа для хранения избирательной документации.

Происшествие произошло сегодня, 29 марта, в одном из сел Белопольского района. Неизвестные проникли в помещение фельдшерско-акушерского пункта, где в одной из комнат расположился избирательный участок и повредили замок сейфа. Сам сейф был пустым - бюллетени на участок завезены не были.

В полиции не исключают, что злоумышленников интересовал фельдшерско акушерский пункт, в который попасть было удобнее через помещение выделено для УИК.

Сообщение, что около 8.30 было обнаружено повреждение дверей на закрытом участке и замка сейфа для хранения бюллетеней поступило сегодня в Белопольское отделение полиции от главі комиссии.

Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Неизвестные злоумышленники проникли в здание фельдшерско-акушерского пункта, повредили сейф на участке и двери, которые ведут в кабинет фельдшерского пункта.

Однако ничего не взяли, хотя обстановка в комнате фельдшерского была нарушена, а также поврежден замок сейфа в помещении избирательного участка.

В полиции данное событие зарегистрировали и проводят проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Выборы

По тематике

Выборы на Сумщине будут охранять 3 тысячи правоохранителей
Сегодня 14:08

Выборы на Сумщине будут охранять 3 тысячи правоохранителей

Полиция Сумщины готова обеспечить общественный порядок и соблюдение законности во время избирательного процесса в регионе....

Сумчанам презентують аналітику програм кандидатів у президенти
24.03.2019 08:55

Сумчанам презентують аналітику програм кандидатів у президенти

Тиждень залишився до президентських виборів. І перш ніж зробити свій вибір, варто ознайомитися із офіційними документами кандидатів на пост президента...

22.03.2019 11:42

Выборы-выборы: на Сумщине полиция открыла дело по факту подделки документов

О подделке пакета документов на представление членов участковых избирательных комиссии от кандидата на пост Президента Украины Юрия Деревянко, представленный в...

20.03.2019 15:01

Через вибори СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути пильними

Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути уважними та обережними....

Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?»
20.03.2019 14:10

Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?»

«Мій голос нічого не вирішує», «все куплено» і «ми нічого не змінимо»: запрошуємо разом розібратися в міфах і легендах навколо...

Новости

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03
Сумские футзалисты проиграли в полуфинале кубка Украины
Сегодня 14:58
Сразу два порыва устранили сумские коммунальщики на главном коллекторе
Сегодня 14:56
Прокуратура требует уплатить почти 4 млн грн за загрязнение воздуха
Сегодня 14:42
На Сумщине завершились два этапа пробного ВНО
Сегодня 14:40
«Не сумне місто Суми»: у Сумах підбили підсумки гумористичного конкурсу
Сегодня 14:31
В Сумах потратили 1,6 млн грн на камеры в школах
Сегодня 14:20
Выборы на Сумщине будут охранять 3 тысячи правоохранителей
Сегодня 14:08
Сумские футзалисты сыграют со львовскими
Сегодня 14:00
На Сумщине на избирательном участке повредили сейф
Сегодня 13:55
Как оказалось: в сумских школах и детсадах проводят кварцевание
Сегодня 13:29
В Сумах пьяный автомастер сел за руль машины клиента (видео)
Сегодня 13:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.