На Сумщине на избирательном участке повредили сейф Полиция выясняет обстоятельства повреждения сейфа для хранения избирательной документации.

Происшествие произошло сегодня, 29 марта, в одном из сел Белопольского района. Неизвестные проникли в помещение фельдшерско-акушерского пункта, где в одной из комнат расположился избирательный участок и повредили замок сейфа. Сам сейф был пустым - бюллетени на участок завезены не были.

В полиции не исключают, что злоумышленников интересовал фельдшерско акушерский пункт, в который попасть было удобнее через помещение выделено для УИК.

Сообщение, что около 8.30 было обнаружено повреждение дверей на закрытом участке и замка сейфа для хранения бюллетеней поступило сегодня в Белопольское отделение полиции от главі комиссии.

Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Неизвестные злоумышленники проникли в здание фельдшерско-акушерского пункта, повредили сейф на участке и двери, которые ведут в кабинет фельдшерского пункта.

Однако ничего не взяли, хотя обстановка в комнате фельдшерского была нарушена, а также поврежден замок сейфа в помещении избирательного участка.

В полиции данное событие зарегистрировали и проводят проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.