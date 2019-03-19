На Сумщине на избирательном участке повредили сейф

Происшествие произошло сегодня, 29 марта, в одном из сел Белопольского района. Неизвестные проникли в помещение фельдшерско-акушерского пункта, где в одной из комнат расположился избирательный участок и повредили замок сейфа. Сам сейф был пустым - бюллетени на участок завезены не были.
В полиции не исключают, что злоумышленников интересовал фельдшерско акушерский пункт, в который попасть было удобнее через помещение выделено для УИК.
Сообщение, что около 8.30 было обнаружено повреждение дверей на закрытом участке и замка сейфа для хранения бюллетеней поступило сегодня в Белопольское отделение полиции от главі комиссии.
Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Неизвестные злоумышленники проникли в здание фельдшерско-акушерского пункта, повредили сейф на участке и двери, которые ведут в кабинет фельдшерского пункта.
Однако ничего не взяли, хотя обстановка в комнате фельдшерского была нарушена, а также поврежден замок сейфа в помещении избирательного участка.
В полиции данное событие зарегистрировали и проводят проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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