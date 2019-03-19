Выборы на Сумщине будут охранять 3 тысячи правоохранителей Полиция Сумщины готова обеспечить общественный порядок и соблюдение законности во время избирательного процесса в регионе.

Полиция работает в усиленном варианте, во время выборов будут обеспечивать общественный порядок и спокойствие более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов, среди которых - сотрудники полиции, военнослужащие, курсанты полицейской академии и нацгвардейцы. Об этом во время видеоселекторного совещания сообщил начальник ГУНП области Николай Лушпиенко. Главной задачей для правоохранителей он определил предупреждения нарушений, обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения очередных выборов Президента Украины.

К участию в совещании были приглашены руководители ГУНП, Сумской ОГА, прокуратуры, структурных подразделений аппарата ГУНП, территориальных отделов и отделений полиции, главы райгосадминистраций. Встреча была организована по инициативе главы полиции области и имела целью скоординировать работу ведомств для обеспечения правопорядка в области и недопущения разного рода провокаций во время избирательного процесса.

«Наша с вами главная задача - обеспечение демократических, прозрачных выборов Президента Украины, - обратился Николай Лушпиенко к подчиненным. - Мы должны продолжать работу по оперативному реагированию на сообщения по возможным нарушениям избирательного законодательства, и принимать по ним решения исключительно в рамках правового поля. И сделать все возможное, чтобы не допустить провокаций во время выборов, и обеспечить в день выборов правопорядок».

Заместитель начальника ГУНП области Владимир Бабич доложил, что полиция Сумщины готова к обеспечению правопорядка и охраны избирательных участков, избирательной документации и бюллетеней. К несению службы привлечены максимальное количество личного состава полиции - 1600 сотрудников полиции. Им будут помогать военнослужащие, курсанты полицейской академии, нацгвардийци. Кроме того, на улицах населенных пунктов будут нести службу 434 правоохранители.

С целью недопущения любых противоправных действий во время волеизъявления граждан уже созданы оперативные штабы, сформированы дополнительные следственно-оперативные группы из опытных правоохранителей.

В ходе совещания участники обсудили вопросы согласованного взаимодействия правоохранительных органов системы МВД по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса. Каждый из присутствующих руководителей смежных правоохранительных структур доложил о состоянии работы по организации несения службы личным составом в период проведения выборов.

Начальник ГУНП раз призвал начальников отделов и отделений на местах мгновенно реагировать на любые сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, четко и профессионально их документировать, несмотря на политическую принадлежность правонарушителя, а также тесно сотрудничать со смежными правоохранительными органами и общественными активистами для обеспечения честности и прозрачности избирательного процесса.

Правоохранители призывают граждан соблюдать правопорядка и избирательного законодательства во время избирательной кампании. А тех, кому известна информация о совершении противоправных действий, связанных с выборами и избирательным процессом, просят сообщить об этом на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.