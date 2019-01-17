В Сумах потратили 1,6 млн грн на камеры в школах В этом году в сумских школах завершат устанавливать камеры видеонаблюдения в рамках городской программы «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы».

Как рассказал на брифинге начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станислав Кононенко, система видеонаблюдения помогает не только предотвратить совершение преступления, но и установить приметы правонарушителя с помощью имеющейся информации.

Поэтому, чтобы консолидировать усилия в этом направлении и усилить общественную безопасность, летом прошлого года городской совет, управление патрульной полиции в Сумской области и Сумской отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Теперь при необходимости правоохранительные органы могут получить запись с камеры видеонаблюдения, чтобы провести необходимые следственные действия и установить личность правонарушителя.

И все же начальник Управления патрульной полиции в Сумской области Алексей Калюжный отметил, что установление камер видеонаблюдения прежде всего носит превентивный характер.

«Осознание того, что в школе расположены камеры видеонаблюдения, может остановить потенциальных правонарушителей от совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Кроме того, это будет заставлять и самих школьников не совершать разного рода проступки».

Благодарны за такую инициативу установить камеры в школах и в профильном управлении.

Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко заметила, что, внедрять Программу «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы» начали в первую очередь из учреждений общего среднего образования.

«В этом году мы завершим эту работу, и камеры видеонаблюдения будут расположены в каждой из сумских школ. Хочу подчеркнуть, что предварительно этот вопрос обсуждался на родительском собрании в каждом учебном заведении, так как только с согласия родителей может происходить видеозапись в школе. И родительская общественность поддержала инициативу городских властей обезопасить детей в образовательных учреждениях», - отметила Антонина Данильченко.

Как рассказала директор КП «Инфосервис» Елена Дяговец, в этом году камеры видеонаблюдения осталось установить в школах № 4, № 5, № 15, № 20, № 21 и втором корпусе школы № 30. Всего, за предыдущие два года, коммунальное предприятие установило 188 камер в 21 учебном заведении. Из городской казны на это направили 1,6 млн гривен.

«Среди установленных камер есть внешнего и внутреннего наблюдения. Видеосигнал транслируется на мониторы, установленные в кабинетах руководства учебных заведений и охраны. При необходимости мы предоставляем правоохранительным органам запись с камер только наружного наблюдения, так как это было согласовано с профильным управлением», - сообщила директор КП «Инфосервис».