Сразу два порыва устранили сумские коммунальщики на главном коллекторе Работники КП «Горводоканал» оперативно ликвидировали два порыва на напорном стальном коллекторе диаметром 900 мм по улице Криничная.

Через этот коллектор сточных вод со всего города перекачиваются на станцию очистных сооружений. Двойная авария на канализационной сети произошла вследствие длительного срока ее эксплуатации.

Напомним6 еще в 2015 году в Сумах начали прокладывать новую ветку коллектора от ул. Ивана Сирко до Криничной, но так и не закончили...