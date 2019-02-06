Сразу два порыва устранили сумские коммунальщики на главном коллекторе

Через этот коллектор сточных вод со всего города перекачиваются на станцию очистных сооружений. Двойная авария на канализационной сети произошла вследствие длительного срока ее эксплуатации.
Напомним6 еще в 2015 году в Сумах начали прокладывать новую ветку коллектора от ул. Ивана Сирко до Криничной, но так и не закончили...
Сегодня, 14 марта, произошел порыв железобетонного коллектора диаметром 600 мм на территории рынка СКД. Аварийная ситуация привела к провалу временного...
Сегодня, 6 марта, исполняется 60 лет главному инженеру КП «Горводоканал» Иосифу Васильевичу Тысивскому....
КП «Горводоканал» заранее готовится к работе в паводковый период....
Сумское КП «Горводоканал» подало очередной запрос на выделение дополнительного финансирования....
КП «Горводоканал» призывает горожан быть внимательными и не «покупаться» на провокации мошенников, которые представляются работниками предприятия и предлагают установить в...