Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5680

Сразу два порыва устранили сумские коммунальщики на главном коллекторе

Работники КП «Горводоканал» оперативно ликвидировали два порыва на напорном стальном коллекторе диаметром 900 мм по улице Криничная.

Через этот коллектор сточных вод со всего города перекачиваются на станцию очистных сооружений. Двойная авария на канализационной сети произошла вследствие длительного срока ее эксплуатации.

Напомним6 еще в 2015 году в Сумах начали прокладывать новую ветку коллектора от ул. Ивана Сирко до Криничной, но так и не закончили...

Общество КП «Горводоканал» Напорный коллектор

По тематике

На сумском рынке киоск провалился под землю
14.03.2019 16:23

На сумском рынке киоск провалился под землю

Сегодня, 14 марта, произошел порыв железобетонного коллектора диаметром 600 мм на территории рынка СКД. Аварийная ситуация привела к провалу временного...

Главный инженер сумского водоканала празднует 60-летие
06.03.2019 13:44

Главный инженер сумского водоканала празднует 60-летие

Сегодня, 6 марта, исполняется 60 лет главному инженеру КП «Горводоканал» Иосифу Васильевичу Тысивскому....

Сумской водоканал готовится к весеннему паводку
27.02.2019 14:13

Сумской водоканал готовится к весеннему паводку

КП «Горводоканал» заранее готовится к работе в паводковый период....

26.02.2019 15:48

Сумской водоканал хочет 3 миллиона на сервисный центр

Сумское КП «Горводоканал» подало очередной запрос на выделение дополнительного финансирования....

В Сумах промышляют фейковые водоканаловцы
06.02.2019 12:30

В Сумах промышляют фейковые водоканаловцы

КП «Горводоканал» призывает горожан быть внимательными и не «покупаться» на провокации мошенников, которые представляются работниками предприятия и предлагают установить в...

Новости

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03
Сумские футзалисты проиграли в полуфинале кубка Украины
Сегодня 14:58
Сразу два порыва устранили сумские коммунальщики на главном коллекторе
Сегодня 14:56
Прокуратура требует уплатить почти 4 млн грн за загрязнение воздуха
Сегодня 14:42
На Сумщине завершились два этапа пробного ВНО
Сегодня 14:40
«Не сумне місто Суми»: у Сумах підбили підсумки гумористичного конкурсу
Сегодня 14:31
В Сумах потратили 1,6 млн грн на камеры в школах
Сегодня 14:20
Выборы на Сумщине будут охранять 3 тысячи правоохранителей
Сегодня 14:08
Сумские футзалисты сыграют со львовскими
Сегодня 14:00
На Сумщине на избирательном участке повредили сейф
Сегодня 13:55
Как оказалось: в сумских школах и детсадах проводят кварцевание
Сегодня 13:29
В Сумах пьяный автомастер сел за руль машины клиента (видео)
Сегодня 13:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.