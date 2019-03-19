Сумские футзалисты проиграли в полуфинале кубка Украины Сегодня, 29 марта, в Ивано-Франковске, стартовал «финал четырех» кубка Украины по футзалу.

В первом полуфинале встречались хозяева площадки «Ураган» и сумская команда «FoodCentre-СумДУ». К сожалению, сумчане не смогли ничего противопоставить одному из лидеров Экстра-лиги. В первом тайме хозяева забили в ворота наших 5 безответных мячей. Во втором – еще два.

В итоге 7:0, и в финал выходит «Ураган».

Во втором полуфинале сыграют «Титан» из Покровского и «Продэксим» из Херсона.