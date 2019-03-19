Сумские футзалисты проиграли в полуфинале кубка Украины

В первом полуфинале встречались хозяева площадки «Ураган» и сумская команда «FoodCentre-СумДУ». К сожалению, сумчане не смогли ничего противопоставить одному из лидеров Экстра-лиги. В первом тайме хозяева забили в ворота наших 5 безответных мячей. Во втором – еще два.
В итоге 7:0, и в финал выходит «Ураган».
Во втором полуфинале сыграют «Титан» из Покровского и «Продэксим» из Херсона.
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