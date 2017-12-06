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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28377

В Сумской областной больнице открыли центр рентгенэндоваскулярной хирургии

По статистике, именно сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре болезней, которые обусловливают почти две трети всех случаев смерти и треть причин инвалидности.

Поэтому значительное внимание в Сумской области уделяется этому направлению медицины. В области разработана программа «Стоп: инфаркт!», наш регион попал в 10 областей в Украине, которые включены в государственную программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В рамках этой программы в прошлом году был закуплен ангиограф. По словам начальника управления здравоохранения ОГА Сергея Бутенко, было решено не просто его установить, а открыть обновленное, по всем стандартам, отделение рентгенэндоваскулярной хирургии, которого не было вообще в области.

На приобретение ангиографа из государственного бюджета было выделено 11,5 млн грн. Такую же сумму выделили из областного бюджета. Кроме того, более 11 млн грн поступило из областной казны на обустройство кабинетов, ремонт помещений. Еще 8 млн грн предусмотрено на расходные материалы.

«То, к чему мы шли годами, сегодня реализовалось. Это стало возможным благодаря совместным усилиям областной власти и врачей. Сумщина была едва ли не единственным областным центром, где не было центра рентгенэндоваскулярной хирургии. Мы сделали тот шаг, который нужен людям. Врачи получат нормальные условия для работы, жители области - достойное лечение», - подчеркнул глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

По словам Сергея Бутенко, 35 тыс. человек в области нуждаются в коронарографии, 17000 жителей - стентировании. «В прошлом году на тех возможностях, которые мы имели, мы сделали только 540 каронарографий и 340 стентирований. Это лишь 2% от тех людей, которые в этом реально нуждались. Поэтому открытие центра позволит расширить наши возможности и реально спасать людей. Лечение для жителей области, которые нуждаются в необходимой неотложной помощи, в этом центре будет бесплатным», - сообщил начальник управления здравоохранения ОГА.

Главный врач СОКЛ Владимир Горох рассказал: «В центре сделано все, чтобы пациенты, которые попадают в больницу, могли пройти комплексное обследование, получить необходимую помощь и курс реабилитации. Мы закупаем современное и дорогостоящее оборудование, которое позволяет оперативно установить диагноз и спасти жизнь. Комплексные меры, которые осуществили в больнице, дают возможность оказывать медицинскую помощь, соответствующую лучшим мировым стандартам».

Оборудование, по словам врача, уже показало себя в тестовом режиме. Для всех жителей области оно заработает уже с начала апреля, сообщает сайт облсовета.

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