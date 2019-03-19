В Сумах полиция разоблачила группу «закладчиков» психотропных веществ (видео) Ими оказались местные - один безработный и два студента. Троица занималась распространением в городе психотропных веществ с помощью закладок и через Интернет.

Работники отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции оперативным путем узнали, что в районе Химгородка будет осуществляться массовая закладка коробочек с психотропнымм веществами «амфетамин» и «PVP-соль». Выйдя на след «закладчика», оперативники взялись задерживать его, однако, юноша оказал сопротивление и пытался убежать. Это ему не удалось, и уже через мгновение злоумышленник был задержан.

При проведении поверхностного осмотра у 17-летнего сумчанина, полицейские обнаружили 24 полиэтиленовые пакетика общим весом 15 граммов, в которых были расфасованы вещества, похожие на амфетамин и PVP-соли. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу.

Уже установлено, что организовал распространения опасных психотропных веществ в областном центре 17-летний студент одного из высших учебных заведений города. А помогали ему в этом двое его 18-летних знакомых, один из которых учился на юриста, а другой нигде не учился и не работал.

Правоохранители, проведя ряд неотложных мер по поиску и изъятию закладок, обнаружили их и на улицах Ударников, Руднева, Супруна и даже в помещении одного из кафе в центре города. Общий вес изъятых психотропных веществ, которые уже находились в закладках, составляет 35 грамм. А общая стоимость всех изъятых у злоумышленников психотропных веществ составляет более 17500 гривен.

В ходе обысков, полицейские изъяли у злоумышленников, которые втягивали молодых сумчан в круг зависимых от психотропов, 10700 гривен наличными, 19 карточек разных мобильных операторов, компьютерную технику с электронными носителями памяти, и семь банковских карточек, на которые покупатели перечисляли деньги за психотропные вещества, прежде чем забрать их из тайников.

Полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, за сбыт наркотических средств, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.