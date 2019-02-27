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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30205

Еще одна жительница Сумщины отметила 100-летний юбилей

Сегодня, 29 марта, 100 лет исполнилось жительнице села Богдановка Александре Васильевне Ребик.

По информации Шосткинской райгосадминистрации, родилась юбилярша в селе Стахорщина Новгород-Северского района Черниговской области. 40 лет проработала техработником в школе и работницей в колхозе «Новая жизнь» Новгород-Северского района. Пережила Вторую мировую войну и трудные годы послевоенного восстановления. Награждена в 1945 году медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг». Сейчас бабушка проживает вместе с племянницей, которая за ней и ухаживает. Родные рассказывают, что бабушка – настоящая труженица, ведь умеет делать все. Ее доброжелательный характер и оптимизм помогли преодолеть жизненные сложности, и, наверное, и стали залогом ее долголетия. Женщина и сегодня, вспоминая годы работы, говорит о том, что самое большое счастье в жизни – здоровье родных, мол, тогда и для  работы хватает сил и жить легче. С подарками и цветами к долгожительнице пришли глава Шосткинской райгосадминистрации Виктор Ждамиров, начальник управления социальной защиты населения Шосткинской РГА Владимир Могила и богдановский сельский голова Ольга Захарченко. Юбиляр радовалась искренним словам и вниманию.В свою очередь и гостям женщина пожелала благополучия и благополучия в семьях. Сегодня людям, которым исполнилось 100 и более лет, На Шосткинщине выплачивают пожизненную ежемесячную стипендию в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет Шостка.info.

Общество 100-летний юбилей Шосткинский район

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