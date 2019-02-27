Еще одна жительница Сумщины отметила 100-летний юбилей

По информации Шосткинской райгосадминистрации, родилась юбилярша в селе Стахорщина Новгород-Северского района Черниговской области. 40 лет проработала техработником в школе и работницей в колхозе «Новая жизнь» Новгород-Северского района. Пережила Вторую мировую войну и трудные годы послевоенного восстановления. Награждена в 1945 году медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг». Сейчас бабушка проживает вместе с племянницей, которая за ней и ухаживает. Родные рассказывают, что бабушка – настоящая труженица, ведь умеет делать все. Ее доброжелательный характер и оптимизм помогли преодолеть жизненные сложности, и, наверное, и стали залогом ее долголетия. Женщина и сегодня, вспоминая годы работы, говорит о том, что самое большое счастье в жизни – здоровье родных, мол, тогда и для работы хватает сил и жить легче. С подарками и цветами к долгожительнице пришли глава Шосткинской райгосадминистрации Виктор Ждамиров, начальник управления социальной защиты населения Шосткинской РГА Владимир Могила и богдановский сельский голова Ольга Захарченко. Юбиляр радовалась искренним словам и вниманию.В свою очередь и гостям женщина пожелала благополучия и благополучия в семьях. Сегодня людям, которым исполнилось 100 и более лет, На Шосткинщине выплачивают пожизненную ежемесячную стипендию в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет Шостка.info.
21 марта, после 13:00 в службу «101» позвонили жители села Собичево на Шосткинщине. Сообщили, что видели дым, вероятно, горит соседский...
19 марта исполнилось 100 лет жительнице Гребениковки Тростянецкого района Матрене Гордеевне Чмиленко....
13 марта жительнице села Сопычь Неониле Федоровне Захлебаевой исполнилось 100 лет сообщает Глуховская райгосадминистрация....
Четверо мужчин ворвались в дом, избили несовершеннолетнего брата хозяйки и, угрожая другим членам семьи топором и пистолетом, забрали 2500 гривен,...
О случае сексуального насилия в отношении малолетнего рассказал на своей странице в Фейсбуке замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 22 февраля....