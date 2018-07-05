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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56212

В мае в Сумы прибудет очередной гуманитарный конвой

Об этом сообщила президент благотворительного объединения «Help Point Sumy» Марианне Пиффаретти во время встречи с мэром Сум Александром Лысенко.

Марианне Пиффаретти сообщила, что уже через пять недель в Сумы прибудет очередной конвой. По ее словам, запланировано доставить восемь контейнеров гуманитарного груза, в которых преимущественно будет оборудование для больниц и школ.

Кроме этого она сообщила, что недавно было направлено дипломатические письма правительствам Украины и Польши для того, чтобы пересечение границы во время въезда и выезда происходил максимально быстро, ведь от этого процесса зависят настроение водителей и судьба людей, которые ждут помощи.

За годы сотрудничества приблизительная стоимость гуманитарной помощи, предоставленной городу и области благотворительным объединением «Help Point Sumy» составляет около 1 млрд гривен.

Общество Гуманитарная помощь Конвой

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