В мае в Сумы прибудет очередной гуманитарный конвой

Марианне Пиффаретти сообщила, что уже через пять недель в Сумы прибудет очередной конвой. По ее словам, запланировано доставить восемь контейнеров гуманитарного груза, в которых преимущественно будет оборудование для больниц и школ.
Кроме этого она сообщила, что недавно было направлено дипломатические письма правительствам Украины и Польши для того, чтобы пересечение границы во время въезда и выезда происходил максимально быстро, ведь от этого процесса зависят настроение водителей и судьба людей, которые ждут помощи.
За годы сотрудничества приблизительная стоимость гуманитарной помощи, предоставленной городу и области благотворительным объединением «Help Point Sumy» составляет около 1 млрд гривен.
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