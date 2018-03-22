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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23228

Сумчан запрошують на теренову гру «Гурби – Антонівці»

Цієї весни вже 17-й рік поспіль в Україні проводять найбільшу в Україні теренову гру «Гурби – Антонівці».

Протягом трьох діб близько 400 учасників живуть в лісі та відтворюють партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА проти НКВС, змагаються за перемогу та набувають неоціненний досвід командної роботи та поводження в екстремальний умовах. Цього року відзначають 75 річницю від бою під Гурбами, тому як ніколи важливо зараз наголошувати на необхідності патріотичного виховання та вивчення історії.

Що це?

Гра поєднує в собі елементи спортивного та морального вишколу. Прожити три дні в небезпечних умовах, постійно пересуваючись та ідучи на компроміс із собою, дається нелегко. Не раз доводиться сумніватися у власних силах ще при заповненні анкети. Але ті, хто все таки наважується зробити цей крок, пізніше розуміють, що перша гра – це збудник хвороби під назвою “Гурби”. Спробувавши раз, сюди обов’язково повертаються знову.

Для кого?

Для хлопців і дівчат 18-29 років з усієї України, для тих, хто  готовий прожити 60 годин у лісі.

Коли?

2 - 5 травня 2019 року.

Де?

Лісовий масив біля села Антонівці, Тернопільcька область

А що там буде?

Гра відбувається у лісі площею 20 км² та триває 3 доби без перерви, часто найцікавіші події розгортаються саме вночі. За перемогу змагаються 2 курені – “Вовки” та “Леви”. А “життя” учасника – це нарукавна пов’язка. Перемогти – означає здобути найбільшу кількість балів: “вбити” якомога більше суперників, знайти ворожий штаб з прапором та втримати свій. “Вбити” – означає зірвати нарукавну пов’язку гравця у бої, застосовуючи лише прийоми боротьби, без прямих ударів.

Щороку на гру приїжджає декілька сотень юнаків та дівчат із всієї України. Учасники ночують без наметів, організованого харчування немає.

Скільки коштує участь?

Безкоштовно.

Хто організовує табір?

Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Міністерство молоді та спорту України.

Реєструйся: http://gurby.org.ua/

Сторінка FB: https://www.facebook.com/gurby.org.ua/

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