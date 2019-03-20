В Сумах полиция случайно обнаружила 4000 агитационных листовок с «черным» пиаром

Открытки были найдены полицейскими в коридоре общего пользования одной из многоэтажек по ул. Герасима Кондратьева во время розыскных мероприятий, направленных на поиск злоумышленника, совершившего особо тяжкое преступление. В четырех выявленных пакетах полицейские насчитали 4000 листовок.
Данное событие в полиции зарегистрировали и проводят проверку, направленную на розыск «владельца» выявленной полиграфической продукции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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