В Сумах полиция случайно обнаружила 4000 агитационных листовок с «черным» пиаром В Сумах полиция обнаружила более 4000 штук листовок с признаками «черного» пиара на кандидатов в президенты Украины.

Открытки были найдены полицейскими в коридоре общего пользования одной из многоэтажек по ул. Герасима Кондратьева во время розыскных мероприятий, направленных на поиск злоумышленника, совершившего особо тяжкое преступление. В четырех выявленных пакетах полицейские насчитали 4000 листовок.

Данное событие в полиции зарегистрировали и проводят проверку, направленную на розыск «владельца» выявленной полиграфической продукции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.