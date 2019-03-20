Воспитанник сумского футзала вышел в финал кубка Украины

Сегодня, 29 марта, в Ивано-Франковске прошли полуфинальные матчи «финала четырех» кубка Украины по футзалу.
В первом сумской «FoodCentre-СумДУ» уступил местному «Урагану» 0:7. Во втором херсонский «Продэксим», за который играет наш земляк, победил «Титан» из Покровского 4:2.
Завтра в 15.00 пройдет финальный матч.
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