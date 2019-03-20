Воспитанник сумского футзала вышел в финал кубка Украины Николай Белоцерковец с «Продэксимом» в финале кубка Украины.

Сегодня, 29 марта, в Ивано-Франковске прошли полуфинальные матчи «финала четырех» кубка Украины по футзалу.

В первом сумской «FoodCentre-СумДУ» уступил местному «Урагану» 0:7. Во втором херсонский «Продэксим», за который играет наш земляк, победил «Титан» из Покровского 4:2.

Завтра в 15.00 пройдет финальный матч.