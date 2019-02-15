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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:11307

В Белополье установили мультяшные скульптуры

Пока в Сумах в детском парке скульптуры сказочных героев рассыпаются от времени, в 50 километрах устанавливают новые.

В Белопольском городском парке сегодня установили несколько контактных фигур мультяшных героев. Фото выложил на своей странице в Фейсбуке мэр Белополья Юрий Зарко.

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«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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