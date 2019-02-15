В Белополье установили мультяшные скульптуры Пока в Сумах в детском парке скульптуры сказочных героев рассыпаются от времени, в 50 километрах устанавливают новые.

В Белопольском городском парке сегодня установили несколько контактных фигур мультяшных героев. Фото выложил на своей странице в Фейсбуке мэр Белополья Юрий Зарко.