В Белополье установили мультяшные скульптуры

В Белопольском городском парке сегодня установили несколько контактных фигур мультяшных героев. Фото выложил на своей странице в Фейсбуке мэр Белополья Юрий Зарко.
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Мэр Белополья Юрий Зарко обратился к представителям кандидата в президенты убрать за собой....
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