Кабмин передумал отключать КСПУ от газа Кабмин принял постановление, которое дает возможность на приобретение природного газа в НАК «Нефтегаз Украины» до 1 мая 2019 года.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

В связи с угрозой отключения НАК «Нафтогазом» Котельной Северного промузла СНПО, за неуплату счетов поставок газа, треть города Сумы могла бы снова оказаться без тепла уже с 1 апреля. Для предупреждения этой ситуации облгосадминистрацией было направлено обращение в Кабмин о продлении указанного срока до 15 апреля 2019 года и принятия соответствующих изменений в государственных нормативных актах, что позволит обеспечить потребителей качественными услугами по централизованному теплоснабжению до завершения отопительного сезона.

Кабинет Министров Украины учел замечания и поддержал предложение облгосадминистрации в Постановлении от 27 марта 2019 года № 263 «Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года» и продлил срок до 1 мая 2019 года.

Николай Клочко отметил: «Мы работали, работаем и будем работать в интересах жителей Сумщины и не позволим спекулировать и манипулировать важными для жизни громады вопросами».

Напомним: облгосадминистрация в пределах полномочий, отслеживая работу производителей тепловой энергии в течение отопительного сезона 2018/19 года, обратила внимание, что некоторые предприятия не придерживаются обязательств по договорам о поставках природного газа, заключенным с НАК «Нафтогаз Украины», а также Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа».

Так, уровень оплаты ПАО «Сумское НПО» (Дирекция «Котельная Северного промышленного узла», г.Сумы), ООО «Теплоэнерго» (Краснополье), КП «Ромнытеплосервис» (Ромны), ООО «Шостка-тепло» (Шостка) за использованный природный газ был недостаточным для получения следующих номинаций НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины», Сумское линейное производственное управление магистральных газопроводов АО «Укртрансгаз» и ПАО «Сумыгаз», во исполнение указанного выше постановления КМУ во второй половине марта 2019 года прислали производителям тепловой энергии уведомления-требования о принудительном прекращении поставок природного газа с 1 апреля 2019 года, как таковым, которые не придерживаются требований по оплате объемов использованного природного газа на уровне не ниже 78% (по всем договорам о поставках природного газа).

Облгосадминистрация была обеспокоена указанной ситуацией и фактом исключения указанных производителей тепловой энергии из Реестра потребителей природного газа с 1 апреля 2019 года.

Благодаря настойчивым обращением облгосадминистрации и тесному сотрудничеству с Правительством и Минрегионом Украины Постановление было принято Кабинетом Министров Украины. Постановление дает возможность на приобретение природного газа у НАК «Нафтогаз Украины» указанным выше производителям тепловой энергии для всех категорий использования природного газа до 1 мая 2019 года.

Облгосадминистрация настаивает: органам местного самоуправления Сумщины необходимо уделить внимание выполнению государственных нормативно-правовых актов по организации своевременной оплаты использованного природного газа производителями тепловой энергии и в целом предприятиями коммунальной сферы за полученные энергоносители для стабильного прохождения отопительного периода 2018/2019 годов с целью обеспечения населения и о объектов социальной сферы качественными жилищно-коммунальными услугами в необходимом количестве.