Сумские футзалисты закончили сезон во второй лиге Сегодня, 30 марта, «Lex VSK-СумБуд» принимал «Галицьку Здобу» из Львова в ответном четвертьфинальном матче Второй лиги чемпионата Украины.

Игра завершилась в пользу сумчан 3:2, но по итогам двух игр дальше все равно прошла львовская команда. «Lex VSK-СумБуд» (Сумы) — «Галицька Здоба» (Львов) 3:2 (0:1) (первый матч — 3:8 ) «Lex VSK-СумБуд»: 12.Скотников — 2.Пархоменко, 4.Ожог, 5.Захарченко (к), 7.Кодак, 8.Пацюк, 9.Линник, 10.Ханюков, 11.Сайко, 13.Петраков, 14.Стрыбак — 17.Гуменюк «Галицька Здоба»: 12.Шуптар — 4.Партыка, 6.Стефанкив, 7.Яцышин (к), 9.Шафранский, 11.Тригубец, 14.Матляк, 15.Мыколюк, 16.Сивак, 17.Петрицкий Голы: Петраков (21), Сайко (22), Пацюк (37) — Партыка (19), Шафранский (26) Предупреждения: Мыколюк (10), Тригубец (40) (оба — «Галицька Здоба») Удаления: Ханюков (32) — Мыколюк (11, повторное предупреждение)