Сумские футзалисты закончили сезон во второй лиге

Игра завершилась в пользу сумчан 3:2, но по итогам двух игр дальше все равно прошла львовская команда.
«Lex VSK-СумБуд» (Сумы) — «Галицька Здоба» (Львов) 3:2 (0:1) (первый матч — 3:8 )
«Lex VSK-СумБуд»: 12.Скотников — 2.Пархоменко, 4.Ожог, 5.Захарченко (к), 7.Кодак, 8.Пацюк, 9.Линник, 10.Ханюков, 11.Сайко, 13.Петраков, 14.Стрыбак — 17.Гуменюк
«Галицька Здоба»: 12.Шуптар — 4.Партыка, 6.Стефанкив, 7.Яцышин (к), 9.Шафранский, 11.Тригубец, 14.Матляк, 15.Мыколюк, 16.Сивак, 17.Петрицкий
Голы: Петраков (21), Сайко (22), Пацюк (37) — Партыка (19), Шафранский (26)
Предупреждения: Мыколюк (10), Тригубец (40) (оба — «Галицька Здоба»)
Удаления: Ханюков (32) — Мыколюк (11, повторное предупреждение)
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