Сумские волейболисты проиграли «Фавориту» Сегодня, 30 марта, в Сумах прошла игра между «ШВСМ-СумДУ» и лубенским «Фаворитом».

Первая игра за 5-8-е места чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге завершилась неожиданной победой гостей 2:3 (22-25, 25-27, 25-21, 25-22, 12-15). Больше всех очков нашей команде принесли Кирилл Лыходид – 24 и Иван Кривобок – 21.

Ответная игра пройдет 5 апреля в Лубнах.

В другой паре полуфиналистов за 5-8-е места хмельницкий «Новатор» дома уступил черниговскому «Буревестнику-ШВСМ» 1:3.

В полуфиналах же за 1-4-е места «Барком-Кажаны» из Львова дважды разделался с харьковской «Юракадемией» 3:2, 3:0, а винницкое «Сердце Подолья» обыграло земляков из «МХП-Винница» (Тростянец) 3:0, 3:2. Здесь ответные игры пройдут 5-6 апреля. Серии продлятся до трех побед.