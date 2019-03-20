Сумской футзалист выиграл кубок Украины (видео) Сегодня, 30 марта, в Ивано-Франковске прошла финальная встреча за кубок Украины по футзалу.

В решающем матче сошлись две команды, в составах которых не последнюю роль играли воспитанники сумского футзала: Артем Фаренюк в составе местного «Урагана» и Николай Белоцерковец, игравший за херсонский «Продэксим».

В финальной встрече команды не стали вести себя очень осторожно и с первых минут продемонстрировали свою настоящую атакующую мощь.

Старт встречи было за херсонцами. Сначала Скорый проверил на прочность штангу иванофранковских ворот, а затем мог забивать Клаудиньо, но на последнем рубеже прекрасно сыграл Кардаш.

Такой ход встреча не понравился Максиму Павленко, и главный тренер хозяев решил взять тайм-аут. Минутный перерыв подействовала, и инициатива перешла к франковцам. После удара Шеремета после передачи Абакшина штанга спасла уже владения Ципуна. Прошло несколько мгновений, и каркас ворот гостей снова помог подопечным Хави Родригеса не пропустить. На этот раз мяч после дальнего удара Федюка попал в перекладину.

Игра набрала активный темп и продолжалась на обоюдно острых курсах. На тринадцатой минуте сначала Микитюк мощно пробил со штрафного, - кипер херсонцев оказался на месте, мяч быстро подобрал Зварыч и после сольного прохода попал в перекладину ворот Кардаша.

На последних минутах первой половины встречи две возможности для взятия ворот имел Шотурма, но дважды на пути Петра стал вратарь франковцев. Зато, «драконы» своим шансом воспользовались вовсю. Наш Артем Фаренюк убежал один на один с Ципуном и за несколько секунд до свистка на перерыв вывел хозяев вперед.

Безусловно, забитый гол значительно помог хозяевам в психологическом плане и заставлял гостей рисковать. Впрочем, на пятой минуте второго тайма мяч снова оказался в сетке ворот Ципуна. Фаренюк прострелил вдоль ворот, а Когут ценой травмы выиграл борьбу у Шотурмы и протолкнул мяч в ворота соперников.

За 12 минут до окончания встречи Хави Родригес выпустил Савенко в качестве пятого полевого. Впрочем, почти сразу «Продэксим» за это поплатился. Неосмотрительность «мельников» в атаке воспользовался Абакшин. Даниил подхватил мяч и отправил его в пустые ворота соперника со своей половины поля.

Отметим, что херсонцы от своей модели игры не отошли и продолжили применять так называемую «искусственную большинство», правда, теперь роль вратаря выполнял Клаудиньо. На 31-й минуте это дало свои плоды. Шотурма в борьбе с Федюком сумел откатить мяч на Рониньо, который сократил расстояние в счете до двух голов.

За две минуты на паркете могло стать еще жарче. Волянюк зацепился за мяч впереди и попытался сам решить эпизод, пробив издалека. Однако, каркас раз спас ворота хозяев.

Еще один шанс подопечные Хави Родригеса получили после удара Николая Белоцерковца, однако, сначала перекладина стала на пути мяча в ворота хозяев, а затем Абакшин после выхода один на один с Савенко попал в штангу.

На тридцать седьмой минуте Федюк воспользовался ошибкой оппонентов во время их атаки и довел разницу в счете до трех мячей. Отыграть хотя бы один из них херсонцы не сумели. Поэтому, в рамках домашнего финала четырех Кубок Украины завоевал «Ураган».

«Ураган» - «Продексим» - 4:1 (1:0 )

Голы: Фаренюк (20 ), Когут (25), Абакшина (28 ), Федюк (37) - Рониньо (31)

Предупреждение: Кордоба (40 )

«Ураган» (Ивано-Франковск): Владимир Кардаш - Андрей Федюк (к), Роман Кордоба, Артем Фаренюк, Юрий Когут - Николай Микитюк, Андрей Лысенко, Ярослав Лебедь, Руслан Шеремета, Никита Сторожук, Андрей Целик, Даниил Абакшин, Владислав Моспан, Роман Колток

«Продэксим» (Херсон): Кирилл Ципун (Юрий Савенко, 28) - Виталий Скорый (к), Рониньо, Евгений Ланко, Михаил Волянюк - Николай Белоцерковец, Максим Бессалов, Клаудиньо, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Алексей Фетько, Петр Шотурма, Вячеслав Чуднов