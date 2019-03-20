Полиция: на Сумщине выборы начались вовремя и без нарушений

Непосредственно охрану правопорядка на избирательных участках осуществляют 1600 полицейских, им помогают слушатели полицейской академии, работники ГСЧС и военнослужащие национальной гвардии. Кроме того, на улицах населенных пунктов несут службу около 500 работники полиции, и около 40 - военнослужащих.
Правоохранители призывают граждан быть сознательными и ответственными, не нарушать общественный порядок на избирательных участках, а при обнаружении каких-либо правонарушений, сообщать об этом по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.
Наблюдатели от «Национальных дружин» заявили о неправильно опечатанной урне для голосования на 590961 участке 157 округа и вызвали полицию....
В Сумах полиция обнаружила более 4000 штук листовок с признаками «черного» пиара на кандидатов в президенты Украины....
Полиция Сумщины готова обеспечить общественный порядок и соблюдение законности во время избирательного процесса в регионе....
Полиция выясняет обстоятельства повреждения сейфа для хранения избирательной документации....
Тиждень залишився до президентських виборів. І перш ніж зробити свій вибір, варто ознайомитися із офіційними документами кандидатів на пост президента...