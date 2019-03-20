Полиция: на Сумщине выборы начались вовремя и без нарушений На территории области созданы 1000 избирательных участков. Все они сегодня начали работу вовремя, в 8:00.

Непосредственно охрану правопорядка на избирательных участках осуществляют 1600 полицейских, им помогают слушатели полицейской академии, работники ГСЧС и военнослужащие национальной гвардии. Кроме того, на улицах населенных пунктов несут службу около 500 работники полиции, и около 40 - военнослужащих.

Правоохранители призывают граждан быть сознательными и ответственными, не нарушать общественный порядок на избирательных участках, а при обнаружении каких-либо правонарушений, сообщать об этом по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.