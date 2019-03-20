На Сумщине на химскладе обнаружили труп с ножевыми ранениями Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на химскладе в Сумской области.

Об этом сообщает УНН со ссілкой на правоохранителей.

Тело мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили на заброшенном складе вблизи одного из сел в Белопольском районе области. На теле покойного множественные резаные раны.

Обстоятельства смерти и отношение к смерти мужчины устанавливаются в рамках начатого досудебного расследования (ст. 115 УК Украины — умышленное убийство).