На Сумщине на химскладе обнаружили труп с ножевыми ранениями

Об этом сообщает УНН со ссілкой на правоохранителей.
Тело мужчины в возрасте около 50 лет обнаружили на заброшенном складе вблизи одного из сел в Белопольском районе области. На теле покойного множественные резаные раны.
Обстоятельства смерти и отношение к смерти мужчины устанавливаются в рамках начатого досудебного расследования (ст. 115 УК Украины — умышленное убийство).
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