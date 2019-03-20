Сумские копы поймали вора в розыске с чужим кошельком

Инспекторы получили сообщение о подозрительном человеке на улице Героев Крут.
Обследуя дворовую территорию, охранники порядка обнаружили мужчину, похожего переданным приметам.
Проверив личность 32-летнего сумчанина по полицейским базам, патрульные установили, что он находится в розыске за совершение кражи в одном из районов Сумской области. Кроме того, во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него кошелек с документами на имя совсем другого гражданина, о краже которых было заявлено незадолго до этого.
Сам же мужчина отказался объяснять, откуда у него чужие документы.
Патрульные доставили его в Сумской отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
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