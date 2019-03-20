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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25228

Сумские копы поймали вора в розыске с чужим кошельком

Мужчину в розыске да еще и с чужим кошельком обнаружили патрульные в Сумах

Инспекторы получили сообщение о подозрительном человеке на улице Героев Крут.

Обследуя дворовую территорию, охранники порядка обнаружили мужчину, похожего переданным приметам.

Проверив личность 32-летнего сумчанина по полицейским базам, патрульные установили, что он находится в розыске за совершение кражи в одном из районов Сумской области. Кроме того, во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него кошелек с документами на имя совсем другого гражданина, о краже которых было заявлено незадолго до этого.

Сам же мужчина отказался объяснять, откуда у него чужие документы.

Патрульные доставили его в Сумской отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Право Кража

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