Сумские копы поймали вора в розыске с чужим кошельком Мужчину в розыске да еще и с чужим кошельком обнаружили патрульные в Сумах

Инспекторы получили сообщение о подозрительном человеке на улице Героев Крут.

Обследуя дворовую территорию, охранники порядка обнаружили мужчину, похожего переданным приметам.

Проверив личность 32-летнего сумчанина по полицейским базам, патрульные установили, что он находится в розыске за совершение кражи в одном из районов Сумской области. Кроме того, во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него кошелек с документами на имя совсем другого гражданина, о краже которых было заявлено незадолго до этого.

Сам же мужчина отказался объяснять, откуда у него чужие документы.

Патрульные доставили его в Сумской отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.