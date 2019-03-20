Сумчанин, накурившись «травки», вызвал копов, поймав глюки

«Полиция? В моей квартире проникли неизвестные! Срочно приезжайте!»- получив вызов о проникновении в жилище, патрульные через несколько минут прибыли по указанному адресу.
Заявитель пригласил стражей порядка в квартиру, чтобы они проверили, нет ли случайно у него в квартире посторонних лиц. Сам же человек вел себя странно, сильно нервничал и бессвязно что-то говорил.
Как выяснилось, в квартире, кроме него, никого не было. Зато, патрульные обнаружили на столе измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое, а также устройства для ее употребления. К тому же, рядом с ними лежали два патрона калибром 7,62 и 9 мм.
Вероятно, употребление наркотических веществ и привело к такому поведению 39-летнего мужчины.
Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Сейчас следователями открыто уголовное производство зам. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
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