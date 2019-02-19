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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские каратисты отличились в Лейпциге

30 марта в Лейпциге (Германия) прошел международный турнир по каратэ «Aravaza cup 2019».

Соревнования собрали 1500 спортсменов из 24 стран, которые соревновались на 12 татами.

Представители сумского клуба «Прогресс» везут домой 4 медали: серебро у Ивана Полятыкина (6-7 лет, кумитэ, +28 кг), бронза – у него же в ката, а также у Андрея Косарича (12-13 лет, +50 кг) и Ильяса Алиева (14-15 лет, 57 кг) в кумитэ.

Спорт Каратэ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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