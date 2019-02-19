Сумские каратисты отличились в Лейпциге 30 марта в Лейпциге (Германия) прошел международный турнир по каратэ «Aravaza cup 2019».

Соревнования собрали 1500 спортсменов из 24 стран, которые соревновались на 12 татами.

Представители сумского клуба «Прогресс» везут домой 4 медали: серебро у Ивана Полятыкина (6-7 лет, кумитэ, +28 кг), бронза – у него же в ката, а также у Андрея Косарича (12-13 лет, +50 кг) и Ильяса Алиева (14-15 лет, 57 кг) в кумитэ.