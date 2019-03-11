Сумские легкоатлеты-ветераны отличились на чемпионате мира 24-30 марта в г. Торунь (Польша) состоялся чемпионат мира по легкой атлетике в помещении категории Мастерс.

В составе сборной Украины были и два представителя Сумщины, которые удачно выступили на этих соревнованиях.

Сергей Гаврась (Ромны) уверенно победил в метании копья среди мужчин М60 с результатом 53,97 м.

Михаил Осташевский (Сумы) среди мужчин М60 завоевал третье место в беге на 60 м - 7,89с.