«Нацдружины» вызвали полицию на один из избирательных участков в Сумах

При этом, по словам других наблюдателей, представители «Нацдружин» кричали на них, своим агрессивным поведением демонстрируя свое превосходство над остальными наблюдателями. Остальные наблюдатели никаких изъянов в опечатывании урны не заметили.
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