«Нацдружины» вызвали полицию на один из избирательных участков в Сумах Наблюдатели от «Национальных дружин» заявили о неправильно опечатанной урне для голосования на 590961 участке 157 округа и вызвали полицию.

При этом, по словам других наблюдателей, представители «Нацдружин» кричали на них, своим агрессивным поведением демонстрируя свое превосходство над остальными наблюдателями. Остальные наблюдатели никаких изъянов в опечатывании урны не заметили. Участок 590961 находится в фойе ДК СНПО по адресу ул.Горького, 5.