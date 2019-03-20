Сумчанки отличились на чемпионате Украины по поул спорту

10 сумских спортсменок спортклуба LEVEL приняли участие в этом чемпионате, их результат - 7 медалей:
1 место
- Подгорская Майя, категория polesport, профессионалы, дети 6-9 лет;
- Пальчун София, категория polesport, любители, юниоры 10-13 лет;
- Павленко Полина, категория polesport, профессионалы-элит, юниоры 10-13 лет;
2 место
- Бова Валерия, категория polesport, професссионалы, юниоры 14-17 лет;
3 место
- Ксендз Амелия, категория polesport, профессионалы-элит, дети 6-9 лет;
- Ганжала София, категория polesport, профессионалы , юниоры 10-13 лет;
- Белослюдцева Полина, категория polesport, профессионалы-элит, юниоры 14-17 лет.
Достойно выступили Гавришенко Арина, Косенко Анастасия, Супрун Евгения.
Подготовили спортсменок тренеры Соловченко Виктория (руководитель, главный тренер), Моисеенко Ирина, Слабко Анастасия, Падалка Яна, Игнатьева Влада.