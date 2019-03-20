Выборы на Сумщине: начало своевременное и с незначительными нарушениями Информация от наблюдателей общественной организации ОПОРА.

На двух участках в Сумской несоблюдена норма по количеству бюллетеней от числа избирателей. На одном из участков вовремя не вывесили информационные плакаты с биографиями кандидатов, на другом - кабинки для голосования установили возле открытого окна. Об этом сообщили наблюдатели ОПОРЫ.

В частности, норма по количеству бюллетеней, установленная законодательством (ч.7. Ст. 71 ЗУ «О выборах Президента Украины»), не соблюдена на отдельных участках. Это участки 590489 избирательного округа №161 (с. Посад, Роменский р-н) и 590650 (с. Вишневое, Тростянецкий р-н) избирательного округа №162

В избирательном округе №158 утром 31 марта в начале голосования на участке 590007 (пгт Ворожба Белопольского района) не были вывешены информационные плакаты с биографиями кандидатов, предусмотреные ч.5.ст. 74 ЗУ «О выборах Президента Украины», также на участке 590028 (с. Москаленки, Белопольского р-на) в этом же округе кабинки для тайного голосования были установлены у открытого окна, что может представлять угрозу для тайности голосования, которую требует норма закона (ст.7 ЗУ «О выборы Президента Украины»). На участке 590624 в пгт. Степановка вместо двух членов комиссии, как требует норма закона (ч.1.ст.76), выдавал бюллетени только 1 член комиссии.

После замечаний наблюдателей ОПОРЫ эти нарушения были устранены.