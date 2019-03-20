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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14165

Больше 14% жителей Сумщины уже проголосовали

Процесс голосования на Сумщине продолжается. Пол состоянию на 10:30 явка избирателей на Сумщине составляет 14,25%.

Наибольшее количество избирателей уже отдали свои голоса в Недригайловском (20,6%), Липоводолинском (20,3%), Глуховском (19,3%), Кролевецком (19,2%), Роменском (18,4%), Сумском (18,3%) районах и г. Глухов (18,1%).

Наименьшая явка избирателей на участки - в городах Сумы и Лебедин - по 11%.

Значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, сообщает сайт ОГА.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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