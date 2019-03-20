Больше 14% жителей Сумщины уже проголосовали

Наибольшее количество избирателей уже отдали свои голоса в Недригайловском (20,6%), Липоводолинском (20,3%), Глуховском (19,3%), Кролевецком (19,2%), Роменском (18,4%), Сумском (18,3%) районах и г. Глухов (18,1%).
Наименьшая явка избирателей на участки - в городах Сумы и Лебедин - по 11%.
Значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, сообщает сайт ОГА.
К ОПОРЕ обратились работники участковой избирательной комиссии спецучастка 590946, расположенного в коммунальном учреждении Сумского областного совета «Областной клинический перинатальный центр»....
Глава облгосадминистрации Николай Клочко с утра совершил свое волеизъявление на участке №590886 в Сумах....
По состоянию на 12:00 в полицию Сумской области поступило 24 заявления от граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства. Все они...
Сегодня, 31 марта, на Сумщине и во всей Украине проводятся выборы президента страны....
Информация от наблюдателей общественной организации ОПОРА....