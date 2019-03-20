Больше 14% жителей Сумщины уже проголосовали Процесс голосования на Сумщине продолжается. Пол состоянию на 10:30 явка избирателей на Сумщине составляет 14,25%.

Наибольшее количество избирателей уже отдали свои голоса в Недригайловском (20,6%), Липоводолинском (20,3%), Глуховском (19,3%), Кролевецком (19,2%), Роменском (18,4%), Сумском (18,3%) районах и г. Глухов (18,1%).

Наименьшая явка избирателей на участки - в городах Сумы и Лебедин - по 11%.

Значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, сообщает сайт ОГА.