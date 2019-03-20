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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19217

Выборы президента – 2019 (обновляется)

Сегодня, 31 марта, на Сумщине и во всей Украине проводятся выборы президента страны.

Полиция: на Сумщине выборы начались вовремя и без нарушений

На территории области созданы 1000 избирательных участков. Все они сегодня начали работу вовремя, в 8:00.
Непосредственно охрану правопорядка на избирательных участках осуществляют 1600 полицейских, им помогают слушатели полицейской академии, работники ГСЧС и военнослужащие национальной гвардии. Кроме того, на улицах населенных пунктов несут службу около 500 работники полиции, и около 40 - военнослужащих.

Правоохранители призывают граждан быть сознательными и ответственными, не нарушать общественный порядок на избирательных участках, а при обнаружении каких-либо правонарушений, сообщать об этом по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

«Нацдружины» вызвали полицию на один из избирательных участков в Сумах

Наблюдатели от «Национальных дружин» заявили о неправильно опечатанной урне для голосования на 590961 участке 157 округа и вызвали полицию.

При этом, по словам других наблюдателей, представители «Нацдружин» кричали на них, своим агрессивным поведением демонстрируя свое превосходство над остальными наблюдателями. Остальные наблюдатели никаких изъянов в опечатывании урны не заметили.

Участок 590961 находится в фойе ДК СНПО по адресу ул.Горького, 5. 

ОПОРА: выборы на Сумщине: начало своевременное и с незначительными нарушениями

На двух участках в Сумской несоблюдена норма по количеству бюллетеней от числа избирателей. На одном из участков вовремя не вывесили информационные плакаты с биографиями кандидатов, на другом - кабинки для голосования установили возле открытого окна. Об этом сообщили наблюдатели ОПОРЫ.

В частности, норма по количеству бюллетеней, установленная законодательством (ч.7. Ст. 71 ЗУ «О выборах Президента Украины»), не соблюдена на отдельных участках. Это участки 590489 избирательного округа №161 (с. Посад, Роменский р-н) и 590650 (с. Вишневое, Тростянецкий р-н) избирательного округа №162

В избирательном округе №158 утром 31 марта в начале голосования на участке 590007 (пгт Ворожба Белопольского района) не были вывешены информационные плакаты с биографиями кандидатов, предусмотреные ч.5.ст. 74 ЗУ «О выборах Президента Украины», также на участке 590028 (с. Москаленки, Белопольского р-на) в этом же округе кабинки для тайного голосования были установлены у открытого окна, что может представлять угрозу для тайности голосования, которую требует норма закона (ст.7 ЗУ «О выборы Президента Украины»). На участке 590624 в пгт. Степановка вместо двух членов комиссии, как требует норма закона (ч.1.ст.76), выдавал бюллетени только 1 член комиссии.

После замечаний наблюдателей ОПОРЫ эти нарушения были устранены.

 Больше 14% жителей Сумщины уже проголосовали

Процесс голосования на Сумщине продолжается. Пол состоянию на 10:30 явка избирателей на Сумщине составляет 14,25%.
Наибольшее количество избирателей уже отдали свои голоса в Недригайловском (20,6%), Липоводолинском (20,3%), Глуховском (19,3%), Кролевецком (19,2%), Роменском (18,4%), Сумском (18,3%) районах и г. Глухов (18,1%).

Наименьшая явка избирателей на участки - в городах Сумы и Лебедин - по 11%.

Значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, сообщает сайт ОГА.

День выборов: полиция Сумщины реагирует на все обращения граждан о возможных нарушениях избирательного процесса

 По состоянию на 12:00 в полицию Сумской области поступило 24 заявления от граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства. Все они зарегистрированы проводится проверка.

Соответствующие заявления поступали от жителей Ахтырки, Конотопа, Сум, Шостки, Ромен и Глухова.

В частности, в Конотопе активисты обратились в полицию о якобы неверно опломбированной переносной урне для голосования, один в избирателей обнаружил в общих списках фамилию человека, которого никто не знает. В Ромнах председатель УИК сообщила правоохранителям, что местный житель при получении избирательного бюллетеня самостоятельно вычеркнул из общего списка избирателей фамилию мужчины, а в Шостке местный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместо бюллетеня бросил в урну для голосования приглашение, а бюллетень положил в кармане. В Глухове женщина переживала из-за того, что ее фамилии не нашли в списке, но заверили, что предоставят возможность проголосовать на дому. А вот в Сумах в сети Фейсбук обнаружили информацию о переносе даты выборов и призывах отдать предпочтение одному из кандидатов на пост президента.

Все эти сообщения зарегистрированы и проверяются.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть сознательными и ответственными, не нарушать общественный порядок на избирательных участках, а при обнаружении каких-либо правонарушений - сообщать об этом по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Глава Сумской ОГА уже проголосовал на выборах президента

Глава облгосадминистрации Николай Клочко с утра совершил свое волеизъявление на участке №590886 в Сумах.

Вбросив избирательный бюллетень в урну, он рассказал журналистам: «Я утром поехал в церковь, чтобы помолиться за Украину, мудрость украинского народа, единство государства и единство нации, а также за украинских воинов, которые отстаивают украинскую землю, свободу и независимость. А потом приехал сюда, чтобы сделать свой выбор».

Чиновник отметил, что, прежде всего, он голосует за то, чтобы украинцы жили в правовой демократической стране, пишет сайт ОГА.

«Я считаю, что место Украины в единой европейской семье. И сегодня своим голосом закрепил этот выбор», - подчеркнул Николай Клочко.

В Сумах из-за кори возникли вопросы в организации голосования

К ОПОРЕ обратились работники участковой избирательной комиссии спецучастка 590946, расположенного в коммунальном учреждении Сумского областного совета «Областной клинический перинатальный центр».

Были определенные опасения среди некоторых членов участковой комиссии заходить в палаты женщин, которые находятся на карантине из-за риска заражения корью.

Напомним, 20 марта в областном клиническом перинатальном центре от кори умерла 24-летняя роженица. Управление здравоохранения Сумской ОГА приняло решение приостановить госпитализацию в это заведение. Там организовали спецучасток.

Как пояснил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, участок находится на безопасной территории: «Ситуация есть. Там есть корь, но те женщины изолированы. На 1-ом этаже, где работают члены УИК, там нет кори. Но в палате, если иммунитет не напряжен, определенный риск есть. Мы обеспечиваем средствами защиты работников УИК. Там, где они работают, пересечения с корью нет», - отметил чиновник.

Как рассказала в комментарии ОПОРЕ председатель УИК Ольга Сироштан, участок открылась вовремя. «6 человек с ящиком ходили в стационар и 4 работали на месте. Пока проголосовали избиратели, которые находятся в стационаре, общее количество избирателей 10. Мы надевали бахилы. Мы надевали маски, халаты, руки мыли, мазали, продезинфицировались. Члены комиссии, которые хотели, пошли. Никто никого не принуждал», - отметила председатель УИК.

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