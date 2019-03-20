День выборов: полиция Сумщины реагирует на все обращения граждан о возможных нарушениях избирательного процесса По состоянию на 12:00 в полицию Сумской области поступило 24 заявления от граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства. Все они зарегистрированы проводится проверка.

Соответствующие заявления поступали от жителей Ахтырки, Конотопа, Сум, Шостки, Ромен и Глухова.

В частности, в Конотопе активисты обратились в полицию о якобы неверно опломбированной переносной урне для голосования, один в избирателей обнаружил в общих списках фамилию человека, которого никто не знает. В Ромнах председатель УИК сообщила правоохранителям, что местный житель при получении избирательного бюллетеня самостоятельно вычеркнул из общего списка избирателей фамилию мужчины, а в Шостке местный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместо бюллетеня бросил в урну для голосования приглашение, а бюллетень положил в кармане. В Глухове женщина переживала из-за того, что ее фамилии не нашли в списке, но заверили, что предоставят возможность проголосовать на дому. А вот в Сумах в сети Фейсбук обнаружили информацию о переносе даты выборов и призывах отдать предпочтение одному из кандидатов на пост президента.

Все эти сообщения зарегистрированы и проверяются.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть сознательными и ответственными, не нарушать общественный порядок на избирательных участках, а при обнаружении каких-либо правонарушений - сообщать об этом по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.