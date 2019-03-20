Глава Сумской ОГА уже проголосовал на выборах президента

Вбросив избирательный бюллетень в урну, он рассказал журналистам: «Я утром поехал в церковь, чтобы помолиться за Украину, мудрость украинского народа, единство государства и единство нации, а также за украинских воинов, которые отстаивают украинскую землю, свободу и независимость. А потом приехал сюда, чтобы сделать свой выбор».
Чиновник отметил, что, прежде всего, он голосует за то, чтобы украинцы жили в правовой демократической стране, пишет сайт ОГА.
«Я считаю, что место Украины в единой европейской семье. И сегодня своим голосом закрепил этот выбор», - подчеркнул Николай Клочко.
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